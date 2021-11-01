«Услышала крики»: соседка раскрыла подробности убийства девочек-сестер в Туве

Двух девочек-сестер нашли возле одного из домов в Кызыле. Одна девочка умерла на месте, а вторая скончалась в больнице. По словам соседки, перед убийством она слышала громкий шум и крики.

«Я проснулась от громкого звука, похожего на хлопок, — сказала она. — Подумала, взрыв какой-то произошел, но потом услышала крики. Дети мои спали еще, я попросила супруга проверить, откуда доносятся звуки», — рассказала местная жительница «Вечерней Москве».

Она добавила, что позвонила в полицию после того, как снова услышала крики. По словам женщины, она слышала именно детский голос и еще какие-то непонятные стуки.

«Когда узнала, что произошло, от ужаса чуть сама не умерла. Мы знали этих детей. Они на восьмом этаже вроде жили. Так жаль», — сказала соседка.

Жительница дома отметила, что мать девочек постоянно работала и редко с ними бывала. Также она заявила, что никогда раньше не видела мужчину, который расправился над детьми.

Тела двух сестер с тяжелыми травмами нашли на улице Допсанчапа в Кызыле. Девятилетняя девочка скончалась на месте, а ее старшую 14-летнюю сестру отвезли в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти подростка не удалось.

Правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве. Как выяснили журналисты, мужчина снимал комнату у матери сестер. Когда женщина была на работе, квартирант повздорил с девочками и скинул из с восьмого этажа.