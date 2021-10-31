Двух девочек-сестер убили в Туве

Полицейские нашли на улице Допсанчапа в Кызыле двух сестер девяти и 14 лет с тяжелыми травмами. Младшая сестра умерла на месте. Девочку-подростка отвезли в больницу, но врачи не смогли ее спасти. Подозреваемого в убийстве детей задержали. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Туве.

«Девятилетняя девочка скончалась на месте происшествия, а 14-летняя — позднее в медицинском учреждении. <…> По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района Республики Тыва», — рассказали в ведомстве.

Следователи завели уголовное дело об убийстве двух малолетних. Сотрудники СК выяснили, что задержанный подозреваемый несколько раз судим. Они осмотрели место преступления и назначили необходимые экспертизы.

Две недели назад тело девятилетней девочки нашли в Вологде, в нескольких километрах от дома на улице Воровского. По данным СМИ, ребенка заманила в квартиру и убила 40-летняя женщина. Полицейские задержали ее по подозрению в убийстве ребенка, когда она пыталась уехать из города.