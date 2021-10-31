СМИ узнали подробности об убийстве девочек-сестер в Туве

Подозреваемый в убийстве двух несовершеннолетних сестер в Кызыле снимал комнату у их матери. Как сообщил Telegram-канал Shot, он сбросил их с балкона восьмого этажа.

По данным канала, подозреваемый прошлой ночью повздорил с детьми, когда их мать была на работе. Мужчина разозлился и сбросил девочек с балкона восьмого этажа. Как пишет Shot, в квартире была еще одна девочка, которую он не тронул, так как она спала.

Ранее в региональном СК сообщили, что на улице Допсанчапа в Кызыле обнаружили двух девочек девяти и 14 лет с тяжелейшими травмами. Младшая умерла на месте, а старшая — позже в больнице. По подозрению в убийстве полиция задержала ранее судимого уроженца Тес-Хемского района.

Следователи изучили место преступления и назначили необходимые экспертизы. Против задержанного завели уголовное дело.