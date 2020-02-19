«Условный приговор не устроит»: адвокат убившего педофила уфимца пообещал прекратить дело

Защитой жителя Уфы Владимира Санкина, который до смерти избил пристававшего к двум мальчикам-подросткам педофила, занялся председатель Общественной палаты Подмосковья адвокат Шота Горгадзе. Он приехал в столицу Башкирии, чтобы встретиться со своим подзащитным. Подробности юрист рассказал в беседе с «360».

Адвокат Шота Горгадзе заявил, что Владимир Санкин не опустил руки и готов и дальше бороться за свою свободу.

«Он понимает прекрасно, что он оказался в жизненной ситуации, безусловно, трагической ситуации, но он не мог поступить иначе», — заявил адвокат.

По словам Горгадзе, сейчас перед ним стоит две задачи: защитить Владимира Санкина и добиться внесения изменений в законодательство, чтобы люди, которые защищают детей и женщин от насильников, не оказывались подсудимыми.

Адвокат рассказал, что сейчас Владимир Санкин находится под домашним арестом на ближайшие два месяца. По словам Горгадзе, за этот срок он намерен добиться прекращения уголовного дела.

«Условный приговор не устроит», — подытожил адвокат.

Автомеханик из Уфы Владимир Санкин в конце января по просьбе мальчика поднялся в квартиру, куда еще одного ребенка заманил педофил. Извращенец приставал к подростку и требовал, чтобы он разделся. Санкин сначала начал кричать на педофила, а потом избивать. В итоге мужчина умер по дороге в больницу.

Следователи завели на Санкина уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Пока фигурант дела находится под домашним арестом.