Уфимец спас детей от педофила и теперь может сесть на 15 лет. Главное

Жителя Уфы Владимира Санкина отправили под домашний арест. Сейчас его судят за убийство. Но это тот случай, когда люди ждут максимально мягкий приговор, ведь он защищал детей от педофила. Что известно об истории — в материале «360».

Фатальный вечер

Для Владимира Санкина из Уфы 30 января был обычным днем. Вечером он возвращался с работы (он трудится автомехаником) и увидел испуганного мальчика, который подбежал к мужчине и попросил помочь. На вопрос о том, что случилось, ребенок рассказал, что его вместе с другом в квартиру заманил неизвестный мужчина и начал приставать. Сайт Ufa1.ru сообщил, что педофил требовал от детей, чтобы они разделись.

Санкин не проигнорировал просьбу мальчика и пошел за ним. Придя в указанное ребенком место Санкин начал выяснять отношение к мужчиной, на которого указал мальчик. Словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой 54-летний педофил получил много травм (в том числе палкой по голове) и умер по дороге в больницу. Почему педофил? Дело в том, что следователи выяснили, что он действительно ранее привлекался к ответственности за секс с несовершеннолетним.

На 33-летнего Санкина завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (предполагается до 15 лет тюрьмы). В отношении погибшего также завели дело, но уже по статье «Развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».

Пока Санкина отправили под домашний арест.

Муж не виноват

На сторону Санкина встала его жена Полина. В беседе с «360» она заявила, что муж не виноват. Он просто сделал то, что сделал бы «любой здравомыслящий человек» — откликнулся на просьбу детей о помощи.

«Помощи попросили дети. Любой здравомыслящий человек бы откликнулся на просьбу детей о помощи. Он, конечно, кается сейчас. Никто не хотел такого исхода. Просит прощения у потерпевшей стороны, у его родственников», — сказала Полина.

Также Полина рассказала сайту kp.ru некоторые подробности вечера 30 января. По ее словам, дети, которых спас ее муж, играли в снежки на улице. Они замерзли и зашли в подъезд погреться. В помещении к ним подошел неизвестный мужчина, предложил чай с конфетами и показать кое-что «интересное».

«Мальчишки согласились, зашли к нему в квартиру, а мужик вдруг начал доставать из штанов свои причиндалы и просить их раздеться. Конечно, подростки испугались и хотели убежать, но тот достал топор и начал им угрожать. Одному пацану удалось убежать: он выскочил на улицу, где встретил моего мужа и попросил о помощи», — сказала Полина.

Оскорблял и пытался ударить

Сайт kp.ru пообщался и с другими родственниками Санкина, имен которых не назвал. Они рассказали, что после встречи с мальчиком мужчина ринулся помогать его другу, который остался наедине с педофилом. Побежав к квартире, Санкин начал стучать в дверь. Ему открыл, по информации сайта, пьяный мужчина в возрасте, недалеко от которого стоял второй мальчик.

Родственники отметили, что хозяин квартиры якобы оскорблял Санкина и даже пытался ударить (в то же время адвокат Санкина подтвердил, что на его подзащитного напали). В ответ Санкин ударил его штакетником по голове и тот упал на землю. «Скорую» и полицию вызвал сосед. Педофила увезли в больницу, по пути в которую он умер, а Санкина — в отделение полиции.

Кто этот педофил?

У сайта kp.ru есть информация о погибшем. Это некий Владимир Зайцев, которого в 2007 году осудили за насилие над малолетним ребенок. Якобы он вышел на свободу в 2018 году и до 2026 должен был находиться под административным надзором. Семьи у мужчины не было, а с родной сестрой он не ладил. Хотя она купила ему комнату в коммунальной квартире, где он жил с соседом.

Люди за мягкий приговор

Адвокат Санкина Искандер Фархетдинов поделился с «360», что общественность выступает за оправдание его подзащитного по статье «Необходимая оборона». Но люди, которые ждут такого исхода, ошибаются.

«Сейчас общественность настроена на то, чтобы его оправдали, чтобы признали необходимую оборону или крайнюю необходимость в совершении им действий. Это большое заблуждение относительно всех, кто так считает. В данной ситуации его действия будут однозначно квалифицированы соответственно Уголовному кодексу», — сказал Фархетдинов.

Окончательный приговор будет зависеть от результатов экспертизы. Если выяснится, что педофил умер из-за падения и удара головой, то статья будет о причинении смерти по неосторожности. Если окажется, что мужчина скончался из-за нападения — тогда речь пойдет о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Адвокат добавил, что в случае, если Санкину вменят первую статью, ему нужно будет писать явку с повинной, чтобы смягчить наказание (такой вариант сокращает общий срок на 2/3).

Общественность действительно поддерживает Санкина. На сайте Change.org появилась петиция под названием «Оправдать героя, спасшего детей».

Правоохранители продолжают работать, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. В расчет возьмут и факт преступления, которое при жизни совершил погибший.

Дело передали в центральный аппарат Следственного комитета