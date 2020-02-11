Уфимец ждет суда за убийство педофила. В это время его семья жалуется на травлю

«Это все желтая пресса. Мы это все читали. Вообще не знаю, кто это доносит. Кто-то против нас настраивает», — сказала «360» Полина, жена Владимира Санкина.

По ее словам, они ждали подобных публикаций.

Сайт kp.ru пообщался с одним из подростков, который попросил помощи у Санкина в тот роковой вечер. В прошлый раз мальчики молчали о том, что вместе били педофила и украли его деньги. А сейчас один из подростков рассказал об избиениях, но сразу заявил, что он ни при чем.

«Я его (Владимира Зайцева — прим. ред.) даже не трогал. Честно. Это мой друг — он во время избиения подходил к нему. Он, наверное, его и бил, а я всего лишь стоял в стороне и смотрел, а потом убежал», — сказал подросток.

Он также рассказал, что они не заходили в квартиру Зайцева, но что Санкин взял деньги у избитого, когда они были на улице.

Убийство произошло в Уфе 31 января. Владимир Санкин возвращался с работы, когда к нему подбежал перепуганный мальчик и рассказал, что их с другом заманил в квартиру педофил. Мужчина решил помочь. Когда он увидел Владимира Зайцева с другим ребенком, начал его бить. От полученных травм мужчина скончался.

Сейчас Владимир Санкин находится под домашним арестом.