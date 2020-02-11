    11 февраля 2020, 13:41

    Уфимец ждет суда за убийство педофила. В это время его семья жалуется на травлю

    Иван Степанов, Юлия Булыгина

    Семья Владимира Санкина пожаловалась на давление. По мнению жены уфимца, который избил педофила до смерти, против них пытаются настроить прессу и людей. Сейчас, например, появились публикации, что Санкин избивал мужчину вместе с детьми, а потом выкрал у него деньги.

    «Это все желтая пресса. Мы это все читали. Вообще не знаю, кто это доносит. Кто-то против нас настраивает», — сказала «360» Полина, жена Владимира Санкина.

    По ее словам, они ждали подобных публикаций.

    Сайт kp.ru пообщался с одним из подростков, который попросил помощи у Санкина в тот роковой вечер. В прошлый раз мальчики молчали о том, что вместе били педофила и украли его деньги. А сейчас один из подростков рассказал об избиениях, но сразу заявил, что он ни при чем.

    «Я его (Владимира Зайцева — прим. ред.) даже не трогал. Честно. Это мой друг — он во время избиения подходил к нему. Он, наверное, его и бил, а я всего лишь стоял в стороне и смотрел, а потом убежал», — сказал подросток.

    Он также рассказал, что они не заходили в квартиру Зайцева, но что Санкин взял деньги у избитого, когда они были на улице.

    Убийство произошло в Уфе 31 января. Владимир Санкин возвращался с работы, когда к нему подбежал перепуганный мальчик и рассказал, что их с другом заманил в квартиру педофил. Мужчина решил помочь. Когда он увидел Владимира Зайцева с другим ребенком, начал его бить. От полученных травм мужчина скончался.

    Сейчас Владимир Санкин находится под домашним арестом.