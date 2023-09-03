Криминал 03 сентября 2023, 23:24 Уральские полицейские нашли девочек, которые жарили еду на Вечном огне Полицейские нашли девочек-подростков, осквернивших Вечный огонь в Чебаркуле РИА «Новости»

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Чебаркульские полицейские нашли школьниц, которые использовали для жарки Вечный огонь в парке Победы. Правоохранительные органы связались с родителями подростков, на них составят административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области в Telegram-канале.

Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили личности девочек 11-ти и 12-ти лет и адреса их проживания. Подростков вместе с родителями вызвали в отдел полиции, с ними провели профилактические беседы.

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Теперь информацию о детях передадут в комиссию по делам несовершеннолетних, а на их родителей составят административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию.

В мае житель Серпухова прикурил от Вечного огня площади Славы. Против него возбудили дело о реабилитации нацизма.

В июне прошлого года в Калининграде неизвестные пожарили курицу на Вечном огне мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны. По словам местных жителей, пикник устроили рабочие, ремонтирующие церковь, расположенную неподалеку. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала.