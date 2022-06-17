Рабочие приготовили шашлык на Вечном огне в Калининграде

В Калиниграде неизвестные пожарили курицу прямо на Вечном огне мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны. Фото пикника опубликовали в социальный сетях. Полиция и Следственный комитет начали проверку. Об этом сообщил ТАСС.

«На Вечном огне мемориала неизвестные пожарили курицу. Обстоятельства произошедшего уточняются», — сообщил источник агентства силовых структурах региона.

В социальных сетях ранее появилось фото, на котором были изображены тушки кур, разложенные вокруг Вечного огня. В пресс-службе областного УМВД сообщили, что инцидент произошел на территории одного из храмов в Центральном районе Калининграда. В свою очередь региональное отделение СК РФ отметило, что речь идет о мемориале погибшим при штурме Кенигсберга.

Как утверждают местные жители, пикник устроили рабочие, ремонтирующие церковь, расположенную по соседству. Однако точного подтверждения этому нет.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения Вечного огня у мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны в Калининграде.

Полиция и региональное следственное управление СК РФ начали проверки по этим сообщениям. В ходе проверки выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего и установление лиц, осквернивших символ воинской славы РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.