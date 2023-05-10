Криминал 10 мая 2023, 13:48 Против прикурившего от Вечного огня мужчины возбудили дело в Серпухове Прокуратура: в Серпухове возбудили дело против прикурившего от Вечного огня мужчины РИА «Новости»

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Против жителя Серпухова возбудили дело о реабилитации нацизма. Детали случившегося сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, 7 мая мужчина прикурил сигарету от Вечного огня солдатской славы и бессмертия на площади Славы. Он является частью мемориала «Город воинской доблести», напомнили в прокуратуре.

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Так злоумышленник публично осквернил символ воинской славы и память защитников Отечества, подчеркнули в ведомстве. Ход и результаты расследования дела поставили на контроль Серпуховской городской прокуратуры.

Летом минувшего года вандалы пожарили курицу прямо на Вечном огне в Калининграде. Видео пикника слили в соцсети. После этого сотрудники полиции и СК начали проверку.

Местные жители тогда сообщили, что курицу могли пожарить рабочие, ремонтирующие церковь, расположенную по соседству.