Криминал 08 января 2023, 15:03 Уголовное дело завели после взрыва газа в доме Хасавюрта Следователи Дагестана сообщили об уголовном деле после взрыва газа в доме Хасавюрта РИА «Новости»

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Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели следователи после взрыва газа в доме Хасавюрта. В пресс-службе республиканского главка СК сообщили, что травмы в результате происшествия получили молодая женщина и малолетний ребенок.

По данным ведомства, взрыв произошел из-за утечки на цокольном этаже многоквартирного дома на улице Датуева. В результате травмы различной степени тяжести получили 23-летняя жительница и ребенок.

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На месте продолжают работать криминалисты для установления всех обстоятельств происшествия.

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В главном управлении МЧС по Дагестану сообщили, что взрыв газа прогремел в ночь на воскресенье, 8 января. В результате детонации оказались разрушены три стены первого этажа и выбиты окна.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил, что оставшихся без жилья жителей разместили в городской гостинице. Вопросы восстановления дома решат после осмотра специалистами.