Происшествия 08 января 2023, 11:50 Власти Дагестана окажут помощь жителям дома в Хасавюрте после взрыва газа Глава Дагестана Меликов: власти окажут помощь жителям дома в Хасавюрте, где взорвался газ Пресс-служба МЧС

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Жильцы дома в Хасавюрте, где в ночь на 8 января взорвался газ, получат необходимую помощь от властей Дагестана. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меликов.

«Окажем необходимую помощь покинувшим свои квартиры жильцам. Пока их разместили в городской гостинице. После обследования дома определим сроки его восстановления», — написал он.

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Меликов отметил, что в результате взрыва никто из жильцов не погиб, но пять человек пострадали.

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Источник в региональном Минздраве сообщил ТАСС, что врачи Хасавюртовской районной больницы делают все возможное для стабилизации состояния беременной женщины и трехлетнего ребенка, которые пострадали при взрыве.

Будущая мама получила перелом лодыжки, а ребенок — черепно-мозговую травму. Сейчас их жизням ничто не угрожает.

Взрыв газа на первом этаже пятиэтажного дома в Хасавюрте произошел около трех часов ночи. В целях безопасности 10 жильцов эвакуировали.