Происшествия 08 января 2023, 07:17 Появилось видео с места взрыва газа в Хасавюрте МЧС опубликовало видео разбора завалов на месте взрыва в Хасавюрте

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Взрыв газа, при котором где пострадали пять человек, произошел в пятиэтажном жилом доме в Хасавюрте. МЧС России опубликовало видео с места разбора завалов в своем Telegram-канале.

«Спасатели ликвидируют последствия разрушения части многоквартирного дома в Республике Дагестан», — уточнили в ведомстве.

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В МЧС уточнили, что сообщение о хлопке газовоздушной смеси в жилом доме в Хасавюрте поступило в 2:35.

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По предварительной информации спасателей, взрыв произошел в пристроенном к зданию помещении. Разрушены три стены первого этажа и выбиты стекла окон. К ликвидации последствий происшествия привлекли 38 сотрудников МЧС и восемь машин.

Взрыв газа произошел на первом этаже многоквартирного дома по улице Датуева в ночь на 8 января, затем вспыхнул пожар. Число пострадавших жителей Хасавюрта увеличилось до пяти.