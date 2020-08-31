Уголовное дело завели после нападения на блогера Егора Жукова

Московские полицейские начали расследовать уголовное дело об избиении мужчины двумя неизвестными. СМИ считают, что жертвой стал блогер и журналист Егор Жуков.

«В полицию обратился мужчина, который в заявлении указал, что двое неизвестных на улице Ращупкина напали на него и причинили телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело», — привел «Интерфакс» сообщение пресс-службы главного управления МВД Москвы.

Правоохранители расследуют дело о побоях. Сейчас они разыскивают нападавших и устанавливают все обстоятельства. При этом в столичном главке не уточнили имя пострадавшего.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что заявителем был осужденный за экстремизм Егор Жуков. На блогера напали вечером 30 августа возле его дома. После избиения неизвестные уехали на самокатах. Полицейские сразу же начали проводить проверку. По словам пресс-секретаря журналиста Стаса Топоркова, пострадавшего отвезли в 67-ю больницу, где ему диагностировали сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.

Незадолго до нападения Жуков опубликовал ролик на YouTube, где сообщил об отчислении из магистратуры ВШЭ.