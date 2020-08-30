В Москве избили блогера Егора Жукова

Журналист радиостанции «Эхо Москвы» и осужденный за экстремизм блогер Егор Жуков был избит около своего дома в Москве. Сообщается, что на него напали два человека, которые затем на самокатах покинули место происшествия.

По данным РИА «Новости», эта информация появилась в соцсетях на страницах, которые ведут его сторонники. Жуков обратился в ОВД по Можайскому району Москвы с заявлением.

Главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил, что на Жукова напали.

Telegram-канал MASH сообщил, что блогер после осмотра врачом скорой помощи направляется в 67-ю городскую больницу на МРТ.

Дежурный пресс-службы МВД ответил «360», что информации о нападении на Егора Жукова у него пока нет.

В августе 2019 года он был арестован по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже студенту ВШЭ было предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Жуков был приговорен к трем годам условно.