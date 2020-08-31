Полиция проверит историю с избиением блогера Егора Жукова

Столичные полицейские начали проверку после избиения мужчины двумя неизвестными. СМИ предполагают, что речь идет о блогере и журналисте радиостанции «Эхо Москвы» Егоре Жукове.

Молодой человек обратился в полицию с заявлением о побоях, сообщил «Интрефакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы. После нападения злоумышленники скрылись.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Имя заявителя полицейские не уточнили, но СМИ со ссылкой на источники пишут, что это Егор Жуков.

Пресс-секретарь избитого блогера Стас Топорков рассказал, что Жукова обследуют в 67-й больнице. Предварительно ему диагностировали сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.

На журналиста и осужденного за экстремизм блогера Жукова напали накануне возле его дома. С места происшествия неизвестные скрылись на самокатах. Молодой человек написал заявление о случившемся в ОВД по Можайскому району столицы.