Важное 15 марта 2024, 13:48 Уголовное дело возбудили в Москве после порчи бюллетеней на избирательном участке СК возбудил уголовное дело по факту порчи бюллетеней в Москве РИА «Новости»

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Жительница Москвы попыталась испортить бюллетени для голосования на одном из избирательных участков столицы. Ее задержали, по факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного СК России.

Днем 15 марта на одном из избирательных участков москвичка вылила чернила в урну для бюллетеней. Ее в оперативном порядке задержали.

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«В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступят к ее допросу», — указали в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Ход и результаты расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура. За совершение данного преступления предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Аналогичное ЧП произошло ранее на избирательных участках в Ростове и Карачаево-Черкессии. В связи с этим ЦИК призвал усилить охрану ящиков для голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова, комментируя произошедшее, также призвала сотрудников на участках в регионах проявлять бдительность.