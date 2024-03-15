15 марта 2024, 13:48
Уголовное дело возбудили в Москве после порчи бюллетеней на избирательном участке
СК возбудил уголовное дело по факту порчи бюллетеней в Москве
Жительница Москвы попыталась испортить бюллетени для голосования на одном из избирательных участков столицы. Ее задержали, по факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного СК России.
Днем 15 марта на одном из избирательных участков москвичка вылила чернила в урну для бюллетеней. Ее в оперативном порядке задержали.
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«В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступят к ее допросу», — указали в ведомстве.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Ход и результаты расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура. За совершение данного преступления предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Аналогичное ЧП произошло ранее на избирательных участках в Ростове и Карачаево-Черкессии. В связи с этим ЦИК призвал усилить охрану ящиков для голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова, комментируя произошедшее, также призвала сотрудников на участках в регионах проявлять бдительность.
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