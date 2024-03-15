Выборы 15 марта 2024, 10:24 Памфилова назвала число наблюдателей на выборах президента России Памфилова: наблюдателями на выборах работают свыше 333,5 тыс. человек РИА «Новости»

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Более 333, 5 тысячи наблюдателей работают на избирательных участках по всей России. Об этом сообщила утром 15 марта председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Этот энтузиазм, проявленный на старте, сохранится. Всем наблюдателям от партий, кандидатов, общественников — терпения, заряда, настойчивости, объективного наблюдения», — пожелала она.

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Отдельно Памфилова указала на важность общественного наблюдения в избирательном процессе.

«Мы в этом очень заинтересованы. Отстоять принцип легитимности выборов — основная задача», — подчеркнула глава ЦИК.

Самым страшным для тех, кто занимается истерическими вбросами из-за рубежа, по ее словам, будет увидеть правду.

«Дань мужеству и огромное уважение людям, которые, несмотря на все эти угрозы, приехали в любой субъект РФ, включая новые республики», — добавила Памфилова.