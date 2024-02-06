Происшествия 06 февраля 2024, 09:29 Часть жилого дома в Севастополе рухнула после взрыва газового баллона Развожаев выехал на место обрушения дома после взрыва в Севастополе Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева

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Часть перекрытий между первым и вторым этажом обрушилась в доме № 18 на улице Леваневского в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. Произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение», — написал он.

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Людей с верхних этажей эвакуируют, информация о пострадавших уточняется. Развожаев выехал на место происшествия.

Ранее пятиэтажка рухнула в Ростове-на-Дону. Местные жители услышали грохот и заметили, что часть здания покосилась и обрушилась. Оказалось, что здание признали аварийным в 2020 году. Из дома пришлось эвакуировать 95 человек, жильцов временно разместили в одной из школ.