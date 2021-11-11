Уголовное дело возбудили после наезда на полицейского в аэропорту Каспийска

После наезда на полицейского на КПП в аэропорту Каспийска возбудили уголовное дело. В автомобиле, по данным СМИ, находился брат Хабиба Нурмагомедова.

Специалистам предстоит расследовать применение насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе СК РФ по Дагестану.

Следствие выяснило, что днем 11 ноября на КПП в аэропорту Каспийска полицейский вместе с сотрудниками ГИБДД попытались остановить Toyota Camry «под управлением неустановленного лица без государственных регистрационных знаков и с затемненными стеклами».

Машина ехала в сторону воздушной гавани. Водитель не выполнил законные требования сотрудников ДПС и не остановился, сбив при движении оградительный барьер поста.

В СК работают над установлением личности виновного лица и привлечением его к уголовной ответственности.

«После чего совершил наезд на сотрудника полиции, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей. В результате сотруднику причинены телесные повреждения», — уточнили в республиканском ведомстве.

СМИ писали, что полицейского в аэропорту сбила иномарка, которой управлял брат Хабиба Нурмагомедова Усман вместе с другом. После аварии молодые люди улетели в Москву, где их задержали.