Момент наезда машины с братом Нурмагомедова на полицейского попал на видео

Черная Toyota Camry сбила сотрудника полиции на въезде в аэропорт Каспийска. Видео с места опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как по второй полосе за разделительным отбойником едет черный автомобиль. Наперерез ему бросаются сотрудник полиции в светоотражающем жилете и еще один мужчина в темной одежде. Сбив пешехода, машина уезжает.

По данным администраторов Telegram-канала, именно в этой машине находился Усман Нурмагомедов вместе со своим другом. Они бросили автомобиль на стоянке аэропорта. На самой машине не было номеров.

Как сообщила Baza, после аварии в Каспийске молодые люди улетели в Москву. Полицейские задержали их в Шереметьево.

В управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщили, что в аэропорту Москвы задержали двух подозреваемых в причинении телесных повреждений сотруднику дагестанской полиции. Речь идет о двух мужчинах 1998 года рождения. Наезд на сотрудника правоохранительных органов произошел на контрольно-пропускном пункте аэропорта Каспийска, уточнили в ведомстве. Там добавили, что сейчас решается вопрос о водворении задержанных в изолятор.

Но сам Усман Нурмагомедов в Stories на своей странице в Instagram выложил селфи из спортзала. В следующих публикациях он написал, что у него все нормально.