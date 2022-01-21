Уголовное дело возбудили из-за гибели кошек в Талдоме

Уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» возбудили в Московской области по материалам прокурорской проверки в Талдомском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Проверка установила, что на территории частного домовладения в СНТ «Талдом -2» около 10 кошек были заперты в хозяйственных постройках. Животные провели длительное время без пищи, две погибли. Еще несколько кошек находятся в истощенном состоянии.

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело по факту массового убийства щенков в садоводческом товариществе «Заря». Следствие установило, что не менее девяти собак стали жертвами неизвестного мужчины.

В конце декабря 2021 года правоохранители задержали мужчину, который избил уличного кота за мяуканье, выбив ему глаз.

На мужчину возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животным». По данной статье максимальное наказание составляет лишение свободы до трех лет.