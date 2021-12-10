Житель Красноярского края избил бездомного кота из-за мяуканья

В Красноярском крае полицейские задержали мужчину, который избил бездомного кота за мяуканье. Подозреваемого искали с 23 ноября.

В конце ноября жители одного из домов города Назарово нашли в подъезде кота с выбитым глазом и другими травмами. Он был весь в крови. Кота отнесли в ветеринарную клинику. Также жильцы дома написали заявление в полицию, сообщили на сайте МВД.

Полиция установила, что животное избил 24-летний местный житель. Он рассказал, что кота избил, потому что тот мяукал.

«Он признал свою вину и отметил, что раскаивается в содеянном и больше не допустит подобного», — сообщили в ведомстве.

На мужчину возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животным». По данной статье максимальное наказание лишение свободы до трех лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Волонтеры, которые лечат кота, рассказали NGS24.ru, что животное находится в стабильном состоянии. Когда кота нашли, у него по всему телу были гематомы, рот растянут, челюсть сломана, выпало глазное яблоко. Специалисты вставили обратно глазное яблоко, однако неизвестно, удастся ли спасти зрение.