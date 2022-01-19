Следователи завели уголовное дело из-за массового убийства щенков в Набережных Челнах

В Набережных Челнах возбуждено уголовное дело по факту массового убийства щенков в садовом товариществе «Заря».

Как сообщает inkazan.ru, об этом неделю назад стало известно благодаря активистам зоозащитного движения «Планета милосердия». По их информации, жертвами неизвестного мужчины стали девять щенков. Еще одну собаку он тяжело ранил, и она умерла, пока ее везли к ветеринару.

По словам зоозащитников, в соседнем гаражном кооперативе в 2019 году также были убиты щенки, но правоохранители не стали принимать заявление.

Но на этот раз все же возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Ход расследования этого дела взяла под свой контроль прокуратура автограда.