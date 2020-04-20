СК проверит преступления финнов в Карелии во времена ВОВ
Процессуальную проверку начали по факту геноцида мирного населения Карело-Финской ССР по расовому признаку, уточнили в пресс-службе ведомства.
В центральном аппарате СК постоянно выясняют новые обстоятельства преступлений против мирных жителей, совершенных в 1941–1945 годы. Следователи получили доступ к рассекреченным материалам, где содержатся данные об уничтожении военнопленных и гражданского населения СССР славянской национальности. Людей уничтожали в концлагерях, которые появились в Карелии с подачи финской оккупационной администрации в годы Великой Отечественной войны.
Свидетельства узников указывают, что они находились в ужасных условиях. Существовавшие в концлагерях нормы питания и трудовой повинности носили несовместимый с жизнью характер. За время оккупации в концентрационных лагерях погибли тысячи человек. Среди них были несовершеннолетние и маленькие дети.
Правовую оценку произошедшему следователи дадут после изучения рассекреченных материалов. Им предстоит проверить действия финских захватчиков и их пособников, которые были направлены против мирного советского населения.
В СК подчеркнули, что подобные преступления не имеют срока давности и не должны оставаться безнаказанными.