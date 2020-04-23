Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финских оккупантов

У СК попросили расследовать действия финских оккупантов во время Великой Отечественной войны. Заявление на имя главы ведомства Александра Бастрыкина подписали бывшие узники концлагерей в Карелии.

К Быстрыкину обратились те, кому довелось побывать в концентрационных лагерях Петрозаводска и стать свидетелями «антигуманного отношения финских оккупантов». Об этом сообщило РИА «Новости».

Бывшие узники попросили расследовать совершенные финскими фашистами преступления и привлечь виновных к ответственности. Свои подписи под заявлением поставили Валентина Мошникова, Тамара Кардаш, Ленина Макеева и Галина Чапурина.

По мнению авторов обращения, оккупанты диктовали мирному населению свои порядки. Людей при этом разделяли по национальному признаку, подвергали их насилию и истребляли. Все произошедшее «носило признаки геноцида» простых жителей.

В заявлении указано, что имена и звания финских военных, пошедших на преступления против мирного населения, сейчас указать сложно. За преступления против жителей Карелии руководство оккупационного режима никто после окончания ВОВ не наказал.

Свидетельства военных преступлений финских фашистов обнародованы в рамках проекта «Без срока давности». В СК уже организовали проверку по факту публикации.