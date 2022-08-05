Ударившая бутылкой коньяка собаку пенсионерка из Калуги попала под уголовное дело

Уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» завели после нападения пенсионерки на чихуа-хуа в Калуге. Расследование под свой контроль взяла областная прокуратура.

В ведомстве сообщили, что 1 августа в супермаркете неустановленное лицо умышленно ударило бутылкой по голове собаку чихуа-хуа, которая сидела на руках у хозяйки. В результате животное получило увечья. В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

По данным СМИ, на собаку напала пожилая женщина, которая вступила в конфликт с хозяйкой животного.

Свидетели происшествия уточнили, что сначала пенсионерка пыталась переехать собаку тележкой, а после обругала матом владелицу чихуа-хуа. Когда хозяйка собаки никак не отреагировала, пенсионерка схватила бутылку коньяка и ударила собаку по голове. Животное с травмами доставили к ветеринарам, которые спасли жизнь пострадавшего питомца.