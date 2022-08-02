Жительница Калуги едва не убила чихуахуа бутылкой от коньяка

В Калуге пенсионерка едва не убила чужого пса бутылкой от коньяка. Инцидент произошел накануне в одном из продуктовых магазинов города, написал Telegram-канал Mash.

Пожилая женщина подошла к другой посетительнице магазина и ударила ее чихуахуа бутылкой по голове. Во время обследования в ветеринарной клинике у питомца диагностировали многочисленные трещины в черепе, однако пса удалось спасти, сообщили «Дни.ру».

В настоящий момент правоохранители устанавливают личность пенсионерки с помощью камер видеонаблюдения, которые были установлены в магазине.