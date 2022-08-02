Стали известны подробности конфликта, в котором пенсионерка ударила собаку бутылкой коньяка в Калуге

Кассир продуктового магазина в Калуге рассказал, почему пенсионерка ударила чужую собаку бутылкой коньяка. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Ранее стало известно, что пожилая женщина подошла к другой посетительнице магазина и ударила бутылкой по голове ее чихуахуа. Собака попала в ветеринарную клинику с тяжелыми травмами. Животное удалось спасти, однако врачи пока прогнозов не дают.

По словам кассира, который стал очевидцем происшествия, конфликт начала пенсионерка.

«Произошел словесный конфликт, но конфликт был только со стороны пожилой женщины. Девушка абсолютно молчала, вела себя спокойно», — рассказал он.

Уточняется, что женщина также пыталась переехать животное продуктовой телегой и обругала матом его хозяйку.