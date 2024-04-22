Криминал 22 апреля 2024, 15:57 Участника опроса СМИ-иноагента приговорили к пяти годам принудительных работ Опрошенный СМИ-иноагентом москвич получил пять лет принудительных работ РИА «Новости»

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Москвич Юрий Коховец стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков после того, как принял участие в уличном опросе признанной в России иностранным агентом и нежелательной организацией «Радио Свобода»*. Останкинский суд столицы приговорил обвиняемого к пяти годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты. Об этом со ссылкой на адвоката осужденного Елену Шереметьеву сообщил РБК.

По базе данных Мосгорсуда, уголовное дело для рассмотрения поступило 10 мая 2023 года. Фигуранта обвинили в распространении ложной информации о действиях российской армии.

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Telegram-канал «Осторожно, новости» уточнил, что причиной привлечения Коховца к ответственности стали его высказывания в беседе с журналистами «Радио Свобода»*, проводивших интервью на улице.

Респондент в своем выступлении, в частности говорил о событиях в городе Буча Киевской области, которые Минобороны считает постановкой украинских властей.

Авторы подчеркнули, что личность мужчины силовики раскрыли по опубликованной редакцией видеозаписи, на которой лицо респондента никак не закрыли.

Коховец в беседе с журналистами заявил, что решением суда доволен и обжаловать его не станет.

Распространение недостоверной информации стало причиной блокировки сайтов изданий «Компромат-Групп», «Русский криминал», The Moscow Post и «Полит.ру», сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве добавили, что также под блокировку подпал сайт организации «Репортеры без границ», на котором появилась недостоверная информация о специальной военной операции.

*«Радио Свобода» — признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией.