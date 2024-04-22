Общество 22 апреля 2024, 12:14 Роскомнадзор заблокировал сайты четырех изданий за фейки Сайты The Moscow Post, «Русский криминал» и «Полит.ру» заблокировали за фейки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Компромат-Групп», «Русский криминал», The Moscow Post и «Полит.ру» за публикацию фейковых материалов. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства

«Роскомнадзор ограничил доступ к указанным ресурсам из-за неоднократного размещения недостоверной общественно-значимой информации», — отметили в РКН.

Реклама

Также Роскомнадзор заблокировал сайт организации «Репортеры без границ» по причине публикации фейков о специальной операции на Украине. В ведомстве отметили, что за первые три месяца 2024 года в стране заблокировали порядка 170 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией.

В России рассмотрят вероятность блокировки популярной социальной сети TikTok. Предположительно, запрет доступа к ресурсу поможет развитию отечественных платформ.