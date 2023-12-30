30 декабря 2023, 05:03
Подозреваемый в убийстве Романа Легойды украл у него 100 тысяч рублей
СК РФ: у убитого Романа Легойды подозреваемый похитил 100 тысяч рублей
Стали известны подробности убийства отца журналиста Владимира Легойды 90-летнего Романа Легойды. Как сообщили в СК РФ, задержанный совершил преступление с целью ограбления, он похитил у жертвы 100 тысяч рублей.
«Предварительно установлено, что подозреваемый напал на потерпевшего с целью завладения его денежными средствами. После убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково», — рассказали в ведомстве.
Реклама
Правоохранители добавили, что часть денег обнаружили на съемной квартире подозреваемого. В настоящий момент следователи и криминалисты проводят допрос задержанного.
Тело Легойды с 18 ножевыми ранениями нашли вечером 29 декабря на обочине автодороги. Ночью 30 декабря подозреваемого задержали в Подмосковье.
Убийства
Пенсионеры
Ограбления
Преступления
СК РФ
Реклама
Реклама