Криминал 29 декабря 2023, 22:14 Исколотое тело отца экс-главы пресс-службы патриарха Кирилла нашли в Подмосковье Тело 90-летнего отца Легойды с колото-резаными ранами нашли в Подмосковье

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Тело 90-летнего местного жителя нашли на обочине дороги в Ленинском городском округе Подмосковья. На трупе были множественные колото-резаные раны. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону в Telegram-канале.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.

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Как отметили в Telegram-канале Mash, погибший — отец бывшего главы пресс-службы Патриарха Кирилла Владимира Легойды. По предварительной информации, на него напали днем во время прогулки с внуком. Мужчине нанесли 18 ранений.

Как выяснили журналисты, он уехал из дома и пропал, а через четыре часа нашли его тело.

В Telegram-канале СК РФ опубликовали видео с места происшествия. Туда приехали следователи и криминалисты. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования под особый контроль.

Ранее уголовное дело завели после гибели депутата Народного совета ЛНР Олега Попова в Луганске. Он погиб днем 6 декабря после детонации в автомобиле неустановленного устройства.