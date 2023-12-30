Криминал 30 декабря 2023, 03:59 Подозреваемого в убийстве отца Легойды задержали в Подмосковье Ирина Волк: подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды задержали РИА «Новости»

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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца Владимира Легойды. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

«Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды», — написала правоохранитель.

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Волк отметила, что задержанного скоро доставят в отдел следственных органов.

Ранее тело 90-летнего Романа Легойды нашли на обочине дороги в Ленинском городском округе Московской области. На трупе было множество колото-резаных ранений. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять ход разбирательства под особый контроль.