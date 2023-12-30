30 декабря 2023, 03:59
Подозреваемого в убийстве отца Легойды задержали в Подмосковье
Ирина Волк: подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды задержали
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца Владимира Легойды. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
«Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды», — написала правоохранитель.
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Волк отметила, что задержанного скоро доставят в отдел следственных органов.
Ранее тело 90-летнего Романа Легойды нашли на обочине дороги в Ленинском городском округе Московской области. На трупе было множество колото-резаных ранений. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять ход разбирательства под особый контроль.
Убийства
МВД РФ
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