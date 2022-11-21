Эксклюзив 21 ноября 2022, 19:23 Убитый на западе Москвы таксист оказался многодетным отцом Родственник убитого на западе Москвы таксиста рассказал об оставшейся жене с тремя детьми РИА «Новости»

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Жена и трое детей остались у задушенного в машине на Ельнинской улице на западе Москвы водителя такси. Об этом «360» рассказали родственники погибшего.

По словам одного из собеседников, семья таксиста живет в Химках. Два дня назад мужчина отправился в Москву для работы частным извозчиком и перестал выходить на связь.

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«Жена не может его дождаться. Она уже подала заявление в полицию», — пояснил родственник погибшего родителя.

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Собеседник отметил, что о судьбе мужчины родные ничего не знали до последнего момента.

В пресс-службе столичного главка СК в понедельник, 21 ноября, сообщили, что мертвого водителя такси нашли на Ельнинской улице. По предварительным данным, смерть наступила в результате насильственного удушения.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Убийство». В ходе оперативных мероприятий криминалисты задержали подозреваемого в расправе над таксистом. При обыске у задержанного нашли банковскую карту убитого водителя.