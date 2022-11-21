Криминал 21 ноября 2022, 15:14 Предполагаемого душителя задержали по делу об убийстве таксиста в Москве СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве таксиста на западе Москвы РИА «Новости»

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Мужчину, подозреваемого в убийстве таксиста на западе Москвы, задержали правоохранители. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

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При досмотре у задержанного нашли банковскую карту убитого водителя. В ведомстве добавили, что в ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение ГСУ для проверки на причастность к убийству таксиста.

Пресс-служба Следственного комитета

Тело мужчины обнаружили в машине в одном из дворов на западе Москвы. По предварительным данным, причиной смерти водителя стала асфиксия.

Известно, что ему было 60 лет. По информации источника «360», таксист был уроженцем Ошской области Киргизии. Все обстоятельства и причины преступления устанавливаются.

В конце сентября суд приговорил таксиста из Новосибирска к девяти годам тюрьмы за убийство пассажира. Погибший напал на водителя, когда находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Тот в ответ ударил его ножом.