Убитая в Кемерове студентка Вера Пехтелева несколько месяцев подряд ссорилась со своим бывшим парнем. В день убийства из квартиры, где жила пара до расставания, были слышны крики.

Рассказ пожелавшего остаться неизвестным очевидца привело РИА «Новости». Он подчеркнул, что из-за двери доносились звуки ударов.

«И крик, и удары (были слышны — примеч. ред.)… Они три месяца ругались, что она от него уходит. Она вещи пришла собирать — и все. Жили-то они больше — месяцев семь-восемь…» — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что девушка решила уйти от молодого человека, а у него «то ли нервы сдали, то ли что».

«Так нормальный был парнишка. То есть ничего такого не было, просто ругались и все. Обычные бытовые ссоры», — заключил очевидец.

Веру Пехтелеву убили год назад. В преступлении подозревают ее бывшего парня Владислава Канюса. 23-летняя студентка заехала к нему в квартиру за вещами и больше оттуда не вышла. Родные погибшей боятся, что молодому человеку дадут небольшой срок — его судят по статье «Убийство». Соседи несколько часов пытались вызвать полицию, пока в запертой квартире мучительной смертью умирала молодая девушка.