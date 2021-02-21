«Пытки в расчет не берутся»: мать убитой кемеровчанки потребовала более жесткой статьи для ее бывшего

Жителя Кемерова Владислава Канюса судят за совершенное год назад убийство студентки Веры Пехтелевой. Девушка решила разорвать с ним отношения, заехала за своими вещами и больше из квартиры не вышла. Его обвинили по статье «Убийство», хотя экспертиза показала, что жертву долго избивали и резали перед смертью. Мать потребовала справедливости: в УК РФ есть более суровая статья, которая предполагает 20 лет заключения. Но ей отказали.

В соцсетях начало набирать огласку дело об убийстве Пехтелевой в прошлом году. Общественность уверена — обвиняемый в преступлении Канюс может получить небольшой срок и выйти по УДО.

«Какого наказания заслуживает убийца, жестоко мучивший жертву 3,5 часа? Перед тем, как задушить 23-летнюю студентку Веру Пехтелеву шнуром от утюга, Владислав Канюс нанес ей не менее 56 телесных повреждений. <…> Он не оставил на теле девушки ни одного живого места. Подонок, накачавшись пивом и водкой, несколько раз менял орудия пыток: бил кулаками и тяжелыми предметами, резал ножом», — написала пользовательница Instagram tashaskirta.

Уголовное дело завели по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство», предусматривающей более мягкое наказание. По информации, которая разошлась по пабликам активистов в соцсетях, несмотря на ходатайства, его не переквалифицировали по другой статье — «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Она предусматривает 20 лет лишения свободы.

Мать убитой девушки Оксана Пехтелева рассказала «360», что не может понять, почему Канюса не хотят судить по справедливости. Она предоставила «360» результаты экспертизы, согласно которой Веру Пехтелеву долгое время избивали и резали. У нее было множество гематом и переломы, сказано в заключении специалиста.

«Следственный комитет, когда передавал дело в суд <…>, там в трех словах: „четыре раза ударил и задушил“, — все. Пытки, издевательства, это все в расчет вообще не берется. <…> Страшно, очень страшно», — сообщила собеседница и добавила, что в переквалификации дела обвиняемого в убийстве дочери ей отказали.

Активисты пишут, что убивали Пехтелеву около двери, из-за которой доносились ее крики, там столпились соседи. Они сами вскрыли квартиру ломом до приезда полиции, но было уже поздно. Сообщение о деле обвиняемого в убийстве девушки появилось и на странице «Московский активист» в Facebook. В нем говорится, что соседи несколько часов пытались дозвониться в полицию, пока за дверью мучительной смертью умирала молодая девушка.