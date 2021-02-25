Брат обвиняемого в убийстве Веры Пехтелевой рассказал о последних днях перед расправой

Подозреваемый в убийстве своей девушки Веры Пехтелевой Владислав Канюс раньше не вел себя агрессивно и рукоприкладства не позволял. Перед преступлением пара нормально общалась друг с другом — подозрений ничего не вызывало. Брат подсудимого Станислав Канюс рассказал «360» о последних днях перед расправой.

Собеседник «360» не смог объяснить поступок брата. Произошедшее стало большой трагедией для обеих семей, о которой тяжело вспоминать. Более того, за несколько дней до убийства молодые люди нормально общались и не что не предвещало беды.

«10 числа я был там в Кемерово с Верой и Владом. Мы помогали вещи перевозить. Общались, нормально все было. Я уехал в Новосибирск, он должен был приехать ко мне числа 12. Он на связь не вышел, я поехал за ним. Два с половиной дня я с ним не созванивался, получается», — вспомнил Станислав.

Жестокое преступление произошло в Кемерово. Последние часы своей жизни девушка провела в жутких мучениях. Брат предполагаемого убийцы заверил, что такое с юношей произошло впервые.

«Он так повел себя впервые. Это могут подтвердить и друзья, и знакомые. Если бы такое раньше было, Вера бы к нему не пошла соответственно», — рассказал брат.

Станислав лично не знает, с чего начался конфликт и что довело его брата до такое состояния.

«Не знаю, могла она его спровоцировать или не могла, не мне это судить. Я не могу ничего сказать о погибшей. Она для меня была родным человеком. Я там не присутствовал, причину конфликта не знаю», — объяснил он.

Брат обвиняемого сразу созвонился с родственниками погибшей после случившегося. Но детали разговора раскрывать не стал. Кроме того, Станислав Канюс почти год не виделся с братом. Поэтому у него не было возможности спросить, что тот думает о произошедшем.

«Свидания мне с ним запретили. По телефону такие вещи нельзя обсуждать. Поэтому не было случая узнать. <...> Я впервые в жизни с таким сталкиваюсь. не знаю, как такое описывать», — ответил он.

Убийство произошло год назад. По предварительным данным, девушка решила разорвать отношения с парнем. Она заехала к нему в квартиру за вещами, но больше не выходила. Дело вызвало общественный резонанс. Родственники погибшей опасаются что Канюс отделается небольшим сроком. Ведь его судят по статье «Убийство», хотя то, что произошло с девушкой, подходит под «Убийство, совершенное с особой жестокостью».