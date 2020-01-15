Убийцу ребенка из детского сада Нарьян-Мара признали невменяемым

Эксперты признали обвиняемого в убийстве шестилетнего мальчика в детсаду в Нарьян-Маре невменяемым. К такому мнению они пришли после проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

«В отношении него в ФГБУ „НМИЦ ПН им. В. П. Сербского“ проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния был не вменяем, в связи с чем нуждается в применении принудительной меры медицинского характера», — сказано в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономного округу.

Уточняется, что проходящий по делу 35-летний охранник детсада «Сказка» частично признал свою вину. Он обвиняется в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и которые привели к смерти ребенка. Мужчина объяснил следователю, что пропустил убийцу, думая, что он один из родителей.

В конце октября в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре зашел неизвестный мужчина. Он поднялся в спальню с детьми и зарезал шестилетнего мальчика. Преступника сразу же удалось задержать. Местный житель признал свою вину и заявил, что раскаивается. На допросе он говорил, что в тот день слышал голоса в голове. Также он упоминал сатану и жертвоприношение. Известно, что перед преступлением он пил алкоголь и валерьянку.

Группу, в которую ходил шестилетний мальчик, после случившегося закрыли. Руководство детского сада заявило, что «Сказка» поменяет название. В комнате, где произошло убийство, должны сделать ремонт и поменять интерьер.