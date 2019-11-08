Детсад в Нарьян-Маре переименуют после убийства ребенка

Детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре, где 31 октября пьяный мужчина убил шестилетнего ребенка, переименуют, в помещении поменяют интерьер и сделают ремонт. К такому решению пришел Департамент образования, культуры и спорта НАО.

В Нарьян-Маре хотят к минимуму свести ассоциации с трагедией, которая произошла в детсаду «Сказка» в конце октября. По этой причине обсуждают переименование учреждения. В дебатах участвуют представители общественности, сообщил сайт «Российской газеты».

Дети, которые посещали эту группу, распределены по другим детсадам. Из них 16 человек ушли в другие дошкольные учреждения, еще четверо малышей остались в этом же садике, но перешли в другие группы.

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После произошедшей трагедии в детских учреждениях Ненецкого округа принялись внедрять системы безопасности. В частности, здесь пришли к выводу, что нужно исключить человеческий фактор. Вероятнее всего, вход в детские учреждения сделают по специальным карточкам, которые будет проверять устройство. Посторонние больше не смогут просто так попасть в помещения детсадов.

В детский сад «Сказка» 31 октября прошел пьяный 36-летний местный житель. Охранник пропустил его в здание, приняв за родителя. Мужчина поднялся в спальню с детьми и зарезал шестилетнего мальчика.