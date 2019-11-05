Убийца ребенка в детсаду Нарьян-Мара слышал голоса в голове

«Предварительно установлено, что обвиняемый не судим, ранее находился под наблюдением врача-психиатра-нарколога в связи с зависимостью от алкоголя. Проживал один. По месту жительства характеризуется посредственно, молчалив, скрытен, ни с кем не общался», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Пустившего убийцу охранника детсада в Нарьян-Маре отправили в СИЗО Подробнее

Задержанный мужчина, обвиняемый в убийстве шестилетнего мальчика, должен будет пройти психологическую экспертизу. После своего задержания он говорил «про сатану и жертвоприношение». Обвиняемый признался, что перед убийством ребенка пил алкогольные напитки, а утром, после того как почувствовал себя плохо, употребил бутылку настойки валерьянки. В сообщении на сайте СК сказано, что после этого он «услышал голоса» и направился в детский сад. То, что происходило там, мужчина помнит отрывочно.

По данным СК, 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в детский сад Нарьян-Мара и нанес там смертельное ранение шестилетнему ребенку. Следствие считает, что охранник открыл ему дверь дистанционно, не проверив, является ли он родственником кого-то из воспитанников. Оба мужчины арестованы: охранник признал свою вину частично, в то время как подозреваемый в убийстве сознался полностью. Он также заявил, что раскаивается в содеянном.