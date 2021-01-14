Убийцу педофила Санкина приговорили к 8 годам колонии

Калининский районный суд Уфы вынес приговор убийце педофила Владимиру Санкину. Ему придется отсидеть восемь лет в колонии строгого режима. По просьбе обвиняемого дело рассматривали присяжные заседатели, которые признали его виновным.

Владимир Санкин — 33-летний местный автомеханик. В январе прошлого года он по просьбе одного мальчика поднялся в квартиру, куда педофил заманил другого ребенка. Мужчина приставал к подростку и требовал, чтобы тот разделся. Санкин сначала принялся кричать на педофила, а потом избивать. В результате пострадавший умер от полученных травм, пока его везли в больницу.

Сам Санкин утверждал, что поступил правильно, потому что защищал мальчиков. Он также рассказал, что не ожидал смерти обидчика детей. Тем не менее следователи считают, что, помимо избиения, обвиняемый похитил у 54-летнего пострадавшего полторы тысячи рублей. Мать Санкина, у которой он жил, пока находился под домашним арестом, заступалась за сына. В беседе с «360» она призналась, что на его месте поступила бы так же. Его поддержали жена, соседи и местные жители. Они даже оставили петицию в защиту борца с предполагаемым педофилом.

Дело стало резонансным, и обвиняемый попросил суд пригласить простых людей, чтобы те решили, какой участи он достоин. Они признали его виновным в убийстве.