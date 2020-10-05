Отбор присяжных начался в Уфе. Коллегия рассмотрит дело расправившегося с педофилом Владимира Санкина

Судебный процесс над жителем Уфы Владимиром Санкиным, который до смерти избил педофила, пристававшего к мальчикам, начнется в ближайшее время. Сейчас в Калининском районном суде отбирают членов для коллегии присяжных, которые будут рассматривать уголовное дело.

Сам фигурант уже несколько месяцев находится под домашним арестом. Общаться с прессой ему запрещено. Единственная его собеседница — это мама, у которой он сейчас постоянно находится.

«Я считаю, что мой сын поступил правильно. А в остальном разберется суд. Я бы тоже также поступила. Пусть ругают меня, не ругают», — заявила в беседе с «360» мама обвиняемого Галина Санкина.

По ее словам, за сына сейчас переживают все соседи и постоянно спрашивают у нее, что происходит с Владимиром. Все считают его честным и порядочным человеком. Галина Санкина отметила, что уголовное дело, расследование и суд уже сильно подорвали здоровье сына. Сама она тоже постоянно пьет таблетки от сердца.

«Он мне уже говорит: „Какая разница твои или мои таблетки?“. Мы уже одинаковые стали пить», — пояснила она.

Автомеханик из Уфы Владимир Санкин в конце января по просьбе мальчика поднялся в квартиру, куда еще одного ребенка заманил педофил. Извращенец приставал к подростку и требовал, чтобы он разделся. Санкин сначала начал кричать на педофила, а потом избивать. В итоге мужчина умер по дороге в больницу.

Ранее к защите Владимира Санкина подключился председатель Общественной палаты Подмосковья, адвокат Шота Горгадзе. Он заявил, что сейчас перед ним стоит две задачи: защитить обвиняемого и добиться внесения изменений в законодательство, чтобы люди, которые защищают детей и женщин от насильников, не оказывались на скамье подсудимых.