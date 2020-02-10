Убийцу детсадовца в Нарьян-Маре предложили принудительно лечить

Обвиняемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара могут отправить в психиатрическую клинику. О необходимости принудительного лечения мужчины заявил Следственный комитет.

Материалы дела уже направили в суд, сообщили в пресс-службе СК РФ. Следователи уверены, что обвиняемый из-за своего психического состояния нуждается в профессиональной врачебной помощи. Оказать ее должны в стационаре специализированного типа.

«Он страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — напомнили в СК результат проведенной психолого-психиатрической экспертизы.

В детском саду «Сказка» в октябре 2019 года во время тихого часа погиб шестилетний воспитанник. 36-летний местный житель беспрепятственно прошел в здание дошкольного учреждения и в спальне одной из групп зарезал ребенка. Охранник детсада думал, что открывает дверь родителю.

Признание преступника невменяемым порой кажется близким его жертвы облегчением наказания. «360» уже объяснял, что именно принудительное лечение меняет в приговоре и можно ли его считать таким же наказанием, как и тюремный срок.