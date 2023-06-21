Эксклюзив 21 июня 2023, 16:34 Убийца «колбасного короля» Мавриди принес извинения потерпевшей семье Обвиняемый в убийстве бизнесмена Маругова киллер Мавриди принес извинения потерпевшим Пресс-служба Следственного комитета

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Представший перед судом Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя, похищении, вымогательстве, незаконном лишении человека свободы, хранении оружия и побеге выступил с последним словом в Московском областном суде.

Он принес извинения семье предпринимателя Александра Маругова, известного как «колбасный король». По версии следствия, Мавриди вместе со своим подельником Пашой Ахмедовым застрелил бизнесмена из арбалета на даче в ноябре 2020 года.

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«Хочу принести извинения потерпевшим матери и сожительнице. Хочу сказать, что не было там никакого заказного убийства. Никто его не заказывал, как пытаются заявить адвокаты. Это просто стечение обстоятельств. Если бы Владимир [Маругов] по другому себя повел, то может быть, все закончилось по-другому», — заявил Мавриди.

Обвиняемый подчеркнул, что проходящий по этому делу Паша Ахмедов не принимал в расправе над предпринимателем никакого участия, а просто присутствовал на месте.

Также Мавриди полностью взял на себя вину по похищению московского адвоката, которого удерживал почти два года, требуя оформить на себя генеральную доверенность. Вторым фигурантом по этому делу проходит Константин Барский.

По словам Мавриди, его сообщник не имел отношения к делу, а просто жил в его доме, так как ему было некуда пойти.

«Он старый человек. Просто жил у меня там и оказался в ненужном месте в ненужный час. Во всех преступлениях виноват только я», — подчеркнул подсудимый.

Кроме Мавриди перед судом предстали пять его подельников. Среди них — Ахмедов, обвиняемый в причастности к убийству предпринимателя Маругова, а также Барский, который проходит по делу о похищении подмосковного предпринимателя. Остальным предъявили обвинение в побеге из истринского изолятора временного содержания, а августе 2021 года. Покинуть место заключение киллеру и его подельникам помогли дежурные изолятора которые оставили открытым окно для передачи продуктов и покинули свой пост.