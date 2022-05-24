Убийцу «колбасного короля» Мавриди и 6 его сообщников будут судить в Подмосковье

Подмосковный ГСУ СК РФ завершил расследование уголовного дела против Александра Мавриди и шести его сообщников. Они обвиняются в похищении, вымогательстве, убийстве предпринимателя, незаконном лишении человека свободы и незаконном хранении оружия, легализации имущества, добытого преступным путем, и побеге, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, в ноябре 2018 года Мавриди создал в Подмосковье организованную группу, чтобы похитить московского адвоката и незаконно завладеть его элитной недвижимостью. Юриста заманили в загородный дом в Одинцове, где удерживали против воли, били и требовали переписать свое имущество на участников ОПГ.

Адвоката удерживали в доме почти два года — с ноября 2018 года по ноябрь 2020 года. В итоге потерпевший согласился подписать генеральную доверенность на совершение сделок с его недвижимым имуществом. Речь шла о трех квартирах и машино-месте в Москве. Общая кадастровая стоимость превышала 71 миллион рублей.

Об этом преступлении стало известно во время расследования дела об убийстве предпринимателя Владимира Маругова, известного как «колбасный король». Бизнесмена застрелили на даче из арбалета. В СК уточнили, что убийство совершили Мавриди и Паша Ахмедов.

Причастные к преступлению были задержаны, но 6 августа Мавриди вместе с четырьмя арестантами совершил побег из ИВС в Истре. Четверых беглецов оперативно поймали. Мавриди удалось скрываться больше месяца. В сентябре его поймали в Москве, возле одного из продуктовых магазинов.

По данным ведомства, в дальнейшем Мавриди через адвокатов получал литературу о симптоматике разных психических заболеваний, которые пытался использовать во время психиатрических судебных экспертиз. Уголовное дело составило 24 тома. Собранные следователем доказательства и заключения исследований легли в основу обвинения.

В прокуратуре Московской области сообщили, что дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу. Все обвиняемые находятся под стражей.