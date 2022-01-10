«Убийство было идеально спланировано». Адвокат сказал, что ждет вдову рэпера Картрайта

Семью расчлененного петербургского рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) уведомили о завершении следствия по делу об убийстве, сейчас идет ознакомление с материалами. Адвокат семьи музыканта Антон Кобит в беседе с «360» выразил уверенность, что дело передадут в суд.

По словам адвоката, тех доказательств, которые уже есть, достаточно, чтобы дело в отношении Марины Кохал передали в суд.

«Сомнений быть не может, что это дело дойдет до суда, поскольку собранные доказательства свидетельствуют о том, что она совершила убийство Александра Юшко. Что это убийство было идеально спланировано, а версия обвиняемой лишь уловка для сокрытия правды», — сказал он.

Семья рэпера придерживается неизменной позиции, что Марина Кохал должна понести наказание. У них нет никаких сомнений, что это она убила рэпера.

«Не должно возникать иллюзий в том, что это дело не будет рассмотрено по существу», — заверил защитник.

Если сторона защиты Кохал будет затягивать процесс ознакомления с материалами дела, то следователь будет вправе через суд ограничить сроки, отметил Кобит.

«Возможно, ей будут продлевать меру пресечения дальше, под ознакомление с делом. Оно должно быть реализовано стороной защиты в разумные сроки. Если они не будут затягивать, поскольку там томов не так много, я полагаю, что две-три недели вполне достаточно, то есть до конца января», — предположил он.

Вдова рэпера не оспаривала и не отрицала факт расчленения, подчеркнул адвокат.

«Она придумала вот эту интересную „красивую“ версию: просто разрезала, избавилась от органов, и все», — сказал он.

Против матери Кохал, вопреки сообщениям СМИ, никакого дела не возбуждали, она проходит в статусе свидетеля, заявил адвокат.

«Свидетель, да, но и те показания, которые она давала на стадии следствия, опровергаются собранными доказательствами. И в последующем тайное станет явным, и все убедятся, что эта женщина — не пушистый одуванчик, она помогала сокрыть следы преступления, и она врет», — подчеркнул защитник.

Матери Кохал, даже если она помогала дочери избавиться от трупа, наказание не грозит.

«У нас нет ответственности для близких родственников за помощь в сокрытии следов преступления, заранее не обещанную», — сообщил Кобит.

Ранее сообщалось, что дело об убийстве Картрайта направили на ознакомление в прокуратуру.

Расчлененное тело рэпера нашли в квартире в Петербурге летом 2020 года. Сначала его жена заявляла, что он умер от передозировки наркотиков, после чего она решила расчленить его тело, якобы чтобы скрыть причину кончины. Спустя несколько дней Кохал арестовали. Сейчас она под домашним арестом.