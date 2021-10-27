Подозреваемую в убийстве вдову рэпера Энди Картрайта перевели под домашний арест

Вдову рэпера Энди Картрайта перевели из СИЗО под домашний арест. Решение в отношении Марины Кохал принял Санкт-Петербургский городской суд.

«Кохал избран домашний арест по 30 января 2022 года. Ей запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, использовать средства связи. Кохал выпущена из-под стражи в зале суда», — сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы в Telegram.

Адвокат подозреваемой в убийстве мужа Кохал смог доказать в суде, что бесконечные экспертизы — это волокита, из-за которой женщина остается в изоляторе. Прокурор, который ходатайствовал о продлении срока ареста, заявил, что в квартире, где будет находиться обвиняемая, прописан еще один фигурант уголовного дела об убийстве рэпера — ее мать. Защита Кохал отметила, что за восемь месяцев следствие не провело с ней ни одного действия, и попросила отправить ее под домашний арест.

Рэпера Энди Картрайта нашли мертвым в квартире в Санкт-Петербурге летом прошлого года. Его жена Марина Кохал заявила сотрудникам полиции, что он умер из-за передозировки наркотиков. По словам женщины, она расчленила тело музыканта, чтобы скрыть позорную причину его гибели. Кохал арестовали через несколько дней после случившегося — в деле об убийстве Картрайта она является главной подозреваемой.