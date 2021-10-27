Подозреваемую в убийстве вдову рэпера Энди Картрайта перевели под домашний арест
Вдову рэпера Энди Картрайта Марину Кохал перевели из СИЗО под домашний арест
Вдову рэпера Энди Картрайта перевели из СИЗО под домашний арест. Решение в отношении Марины Кохал принял Санкт-Петербургский городской суд.
«Кохал избран домашний арест по 30 января 2022 года. Ей запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, использовать средства связи. Кохал выпущена из-под стражи в зале суда», — сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы в Telegram.
Адвокат подозреваемой в убийстве мужа Кохал смог доказать в суде, что бесконечные экспертизы — это волокита, из-за которой женщина остается в изоляторе. Прокурор, который ходатайствовал о продлении срока ареста, заявил, что в квартире, где будет находиться обвиняемая, прописан еще один фигурант уголовного дела об убийстве рэпера — ее мать. Защита Кохал отметила, что за восемь месяцев следствие не провело с ней ни одного действия, и попросила отправить ее под домашний арест.
Рэпера Энди Картрайта нашли мертвым в квартире в Санкт-Петербурге летом прошлого года. Его жена Марина Кохал заявила сотрудникам полиции, что он умер из-за передозировки наркотиков. По словам женщины, она расчленила тело музыканта, чтобы скрыть позорную причину его гибели. Кохал арестовали через несколько дней после случившегося — в деле об убийстве Картрайта она является главной подозреваемой.