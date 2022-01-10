Окончено следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта

Подошло к концу следствие по делу об убийстве с расчленением рэп-музыканта Энди Картрайта (он же Александр Юшко) из Санкт-Петербурга. Обвиняемой признали его жену Марину Кохал.

Дело поступило в прокуратуру и находится, по данным РИА «Новости», на ознакомлении. Впоследствии обвинительное заключение передадут в суд.

«Мы были уведомлены об окончании следственных действий по делу», — сообщил адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.

Задержание Кохал произошло 31 июля 2020 года после того, как в квартире нашли части тела Юшко, разложенные по пакетам. Женщина уверяет, что Картрайт умер от передозировки наркотиков, а она хотела организовать якобы «пропажу» мужа. Однако следствие полагает, что именно она убила его в ходе конфликта.

До октября 2021 года Марина Кохал находилась в СИЗО, потом была переведена под домашний арест.

Ранее судебно-медицинская экспертиза показала, что Юшко расчленяли, когда он был еще, возможно, жив.