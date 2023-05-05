Криминал 05 мая 2023, 23:59 Троих обвиняемых в избиении баскетболиста Шведа отправили под стражу Пресненский суд Москвы отправил под стражу троих обвиняемых в избиении баскетболиста Шведа Пресс-служба прокуратуры Москвы

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Столичный Пресненский суд арестовал всех троих задержанных обвиняемых в избиении защитника баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

Суд учел позицию прокуратуры и отправил под стражу несовершеннолетнего подозреваемого в нападении на спортсмена. Фигурант уголовного дела пробудет в заключении до 2 июля, как и остальные обвиняемые.

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«Ранее два его соучастника по решению суда заключены под стражу», — отметили в прокуратуре.

Все трое подозреваемых в избиении Шведа отказались признавать вину. По их словам, главным агрессором стал четвертый человек — водитель одного из обвиняемых. Фигуранты уголовного дела заявили, что он должен прийти в полицию и написать явку с повинной, сообщил Telegram-канал 112.

Баскетболиста избили 1 мая возле ресторана в центре Москвы. Защитник ЦСКА упал и сильно ударился головой. Шведа госпитализировали с проникающей черепно-мозговой травмой, переломами костей черепа и ушибом головного мозга.

Подозреваемых в нападении задержали, им предъявили обвинение в хулиганстве. По ней обвиняемым грозят штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или тюрьма на срок до семи лет.